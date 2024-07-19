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Куликов Кирьяк Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Куликов Кирьяк Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
388,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7798
Куликов Кирьяк Иванович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Куликов Кирьяк Иванович кр.

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