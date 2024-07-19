Кругликов Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКругликов Федор Андреевич

Кругликов Федор Андреевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кругликов Федор Андреевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
496,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7796
Кругликов Федор Андреевич - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Кругликов Федор Андреевич куп.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.