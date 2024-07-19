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Красильников Александр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Красильников Александр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
757,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7795
Красильников Александр Васильевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Красильников Александр Васильевич мещ.

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