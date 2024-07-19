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Корольков Михаил Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Корольков Михаил Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
300
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7794
Корольков Михаил Алексеевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Корольков Михаил Алексеевич тит. сов.

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