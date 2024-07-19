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Кириков Илья Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кириков Илья Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
630,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7793
Кириков Илья Иванов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Кириков Илья Иванов кр.

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