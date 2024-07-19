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Киселев Григорий Анемподистович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Киселев Григорий Анемподистович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1167,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7792
Киселев Григорий Анемподистович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Киселев Григорий Анемподистович кр.

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