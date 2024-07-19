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Демидов Степан Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Демидов Степан Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
517,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7784
Демидов Степан Александрович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Демидов Степан Александрович мещ.

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