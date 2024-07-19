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Горбаненко Николай Дмитриевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Горбаненко Николай Дмитриевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
335
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7783
Горбаненко Николай Дмитриевич - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Горбаненко Николай Дмитриевич куп.

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