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Гальской Николай Львович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гальской Николай Львович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
1098,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7779
Гальской Николай Львович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Гальской Николай Львович двор.

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