Высоцкий Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкий Василий Дмитриевич

Высоцкий Василий Дмитриевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Высоцкий Василий Дмитриевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
781,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7778
Высоцкий Василий Дмитриевич - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Высоцкий Василий Дмитриевич куп.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.