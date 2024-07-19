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Волков Филипп Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Волков Филипп Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
по цензу матери, Александры Андреевны Волковой (4410,9)
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7777
Волков Филипп Иванович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Волков Филипп Иванович куп. (по цензу матери, Александры Андреевны Волковой)

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