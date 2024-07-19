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Волков Алексей Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Волков Алексей Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
3726,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7776
Волков Алексей Иванович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Волков Алексей Иванович куп.

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