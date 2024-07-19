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Виноградов Иван Никифорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Виноградов Иван Никифорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
1618,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7773
Виноградов Иван Никифорович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Виноградов Иван Никифорович куп.

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