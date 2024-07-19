Виноградов Александр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Александр Никифорович

Виноградов Александр Никифорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Виноградов Александр Никифорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
462,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7770
Виноградов Александр Никифорович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Виноградов Александр Никифорович старш. куп.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.