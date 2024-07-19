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Величко Иван Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Величко Иван Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
398,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7768
Величко Иван Николаевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Величко Иван Николаевич двор.

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