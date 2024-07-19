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Богомазов Иван Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богомазов Иван Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
370,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7766
Богомазов Иван Степанович
Текст оригинальной записи
Богомазов Иван Степанович куп. сын

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