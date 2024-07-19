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Аксенов Давид Тимофеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Аксенов Давид Тимофеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
309
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7762
Аксенов Давид Тимофеевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Аксенов Давид Тимофеевич кр.

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