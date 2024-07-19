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Мосальский Андрей Павлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мосальский Андрей Павлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
14,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Чудовская волость
Место
Сен. Кересть
Место события
Сен. Кересть, Чудовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7752
Мосальский Андрей Павлович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Мосальский Андрей Павлович двор. (Сен. Кересть Чудов. в.)

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