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Михельсон Матис

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михельсон Матис
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
27,8 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Огарова
Место события
Огарова, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7751
Михельсон Матис - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Михельсон Матис кр. дер. Огарова

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