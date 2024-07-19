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Михаилов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михаилов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
264
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Чудово
Место события
Чудово, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7750
Михаилов Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Михаилов Петр кр. ст. Чудово

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