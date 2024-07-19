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Михаилов Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михаилов Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
268 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Масленицкия казармы
Место события
Масленицкия казармы, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7747
Михаилов Ефим
Текст оригинальной записи
Михаилов Ефим Масленицкия казармы

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