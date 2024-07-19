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Михельсон Индрик

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михельсон Индрик
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
45,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Апраксинская волость
Место события
Апраксинская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7746
Михельсон Индрик - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Михельсон Индрик кр. Шелковского общ. Апраксин. в.

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