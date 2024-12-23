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Богданов Диомид

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Диомид
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
2,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Велегощ
Место события
Велегощ, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7737
Богданов Диомид - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Богданов Диомид кр. дер. Велегощ Тесовской в.

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