Богданов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Федор

Богданов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
27,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Поддубья
Место события
Поддубья, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7736
Богданов Федор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Богданов Федор кр. дер. Поддубья Тесовской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.