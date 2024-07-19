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Бойцев Алексей Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бойцев Алексей Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
23,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Сверчина
Место события
Сверчина, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7732
Бойцев Алексей Иванов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Бойцев Алексей Иванов кр. дер. Сверчина Тесовской вол.

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