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Бойцев Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бойцев Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
28,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Березницы
Место события
Березницы, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7731
Бойцев Тимофей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Бойцев Тимофей кр. дер. Березницы Тесовской в.

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