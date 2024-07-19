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Балеев Василий Петров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Балеев Василий Петров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Жерядок
Место события
Жерядок, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7730
Балеев Василий Петров - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Балеев Василий Петров кр. дер. Жерядок Тесовской в.

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