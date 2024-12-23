Богданов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Александр

Богданов Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1,5 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Усадищи
Место события
Усадищи, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7726
Богданов Александр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Богданов Александр кр. дер. Усадищи Тесовской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.