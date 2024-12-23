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Ярмухаметов Садок

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ярмухаметов Садок
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
д. Андреевска Васильев. у. развоз. свид.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7722
Ярмухаметов Садок
Текст оригинальной записи
Ярмухаметов Садок д. Андреевска Васильев. у. развоз. свид.

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