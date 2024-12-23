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Ярмухаметов Исмаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ярмухаметов Исмаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
д. Андреевска Васильев. у. развоз. свид.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7721
Ярмухаметов Исмаил
Текст оригинальной записи
Ярмухаметов Исмаил д. Андреевска Васильев. у. развоз. свид.

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