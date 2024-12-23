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Щеглов Федор Антонов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Щеглов Федор Антонов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7715
Щеглов Федор Антонов
Текст оригинальной записи
Щеглов Федор Антонов фельдшер

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