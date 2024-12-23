Фон-Фрикен Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон-Фрикен Федор Александрович

Фон-Фрикен Федор Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фон-Фрикен Федор Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7683
Фон-Фрикен Федор Александрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Фон-Фрикен Федор Александрович дворянин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.