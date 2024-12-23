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Тихонов Андрей Тихонов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тихонов Андрей Тихонов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7669
Тихонов Андрей Тихонов - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Тихонов Андрей Тихонов диакон Луженск. церкви

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