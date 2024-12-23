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Столяров Иван Семенович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Столяров Иван Семенович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7633
Столяров Иван Семенович
Текст оригинальной записи
Столяров Иван Семенович страховой агент

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