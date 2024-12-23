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Сердобольский Петр Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сердобольский Петр Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
пол. пен.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7630
Сердобольский Петр Михайлович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Сердобольский Петр Михайлович зашт. свящ. Кипенск. ц. пол. пен.

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