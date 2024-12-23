Преображенский Яков Александр* — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреображенский Яков Александр*

Преображенский Яков Александр*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Преображенский Яков Александр*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7565
Преображенский Яков Александр* - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Преображенский Яков Александр. лич. поч. гр. пом. нач. ст. Лычково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.