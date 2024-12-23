Потапов Семен
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Потапов Семен
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Демянский уезд
- Место
- Демянск
- Место события
- Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 9.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7540
Потапов Семен
- Текст оригинальной записи
- Потапов Семен крест. д. Ветхое Моис. вол.
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