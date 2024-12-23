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Михайловский Михаил Михаилов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайловский Михаил Михаилов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 8.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7483
Михайловский Михаил Михаилов - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Михайловский Михаил Михаилов псаломщ. Доманевской церкви

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