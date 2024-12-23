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Кобляков Алекс* Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кобляков Алекс* Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7418
Кобляков Алекс* Васильев - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Кобляков Алекс. Васильев мещанин в с. Станах

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