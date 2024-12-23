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Колченогов Василий Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Колченогов Василий Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7400
Колченогов Василий Федоров - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Колченогов Василий Федоров мещанин

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