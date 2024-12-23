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Иванов Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
военные
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7368
Иванов Павел - сословие: военные
Текст оригинальной записи
Иванов Павел отст. рядовой

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