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Елагин Петр Матвеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Елагин Петр Матвеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7333
Елагин Петр Матвеевич
Текст оригинальной записи
Елагин Петр Матвеевич служащ. в канцелярии Земс. Упр.

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