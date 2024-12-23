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Елагин Василий Сергеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Елагин Василий Сергеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7316
Елагин Василий Сергеев - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Елагин Василий Сергеев, мещ.

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