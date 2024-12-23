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Архипов Прохор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Архипов Прохор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Демянский уезд
Место
Демянск
Место события
Демянск, Демянский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7188
Архипов Прохор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Архипов Прохор крестьянин д. Есипово Филип. волости

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