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Красильников Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Красильников Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
75
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Устволенская волость
Место
Устволенская
Место события
Устволенская, Устволенская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 116.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7163
Красильников Василий
Текст оригинальной записи
красильников Василий Устволенская пристань

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