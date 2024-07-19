Федоров Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Никифор

Федоров Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
237
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Гряды
Место события
Гряды, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 115.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7158
Федоров Никифор
Текст оригинальной записи
Федоров Никифор станция Гряды

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.