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Киреев Константин Дмитриев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Киреев Константин Дмитриев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
163
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Гряды
Место события
Гряды, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 115.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7156
Киреев Константин Дмитриев
Текст оригинальной записи
Киреев Константин Дмитриев станция Гряды

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