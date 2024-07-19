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Иванов Василий Семенов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Василий Семенов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
208
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Гряды
Место события
Гряды, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 115.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7154
Иванов Василий Семенов
Текст оригинальной записи
Иванов Василий Семенов станция Гряды

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