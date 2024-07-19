Васильев Денис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Денис Васильевич

Васильев Денис Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Денис Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
258
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Межниковская волость
Место
Гряды
Место события
Гряды, Межниковская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 115.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7153
Васильев Денис Васильевич
Текст оригинальной записи
Васильев Денис Васильевич станция Гряды

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.