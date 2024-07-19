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Скоробогатов Иван Агапов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Скоробогатов Иван Агапов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
81 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 114.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7117
Скоробогатов Иван Агапов
Текст оригинальной записи
Скоробогатов Иван Агапов ст. Торбино

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